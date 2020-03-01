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1 березня • оновлено в 15:23
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/ Суспільство

Україна поверне Донбас пенсіями? Асєєв оцінив план Сивоха щодо примирення

3.4т
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Гуманітарна проблема на Донбасі й ненависть до всього українського не вирішиться поновленням виплати пенсій на окупованих територіях.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній політв'язень і журналіст Станіслав Асєєв, коментуючи відповідні ініціативи радника секретаря Радбезу з питань інтеграції Донбасу Сергія Сивоха. На його думку, гуманітарні питання можна врегулювати тільки після рішення політичної частини конфлікту (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Сергій Сивохо і Донбас

Сергій Сивохо і Донбас

"Склеювання і зшивання тих глибоких ран, які існують останніми роками – пенсією не вирішиться взагалі ніяк. Глибоко сумніваюся, що у пана Сивоха є такий розгорнутий план, як якісно працювати з людьми з психологічної, ментальної та ідеологічної точки зору, щоб весь цей корабель повністю розвернути в протилежному напрямку. Це може початися тільки після рішення політичної частини конфлікту – тобто передачі російсько-українського кордону під контроль України та проведення чесних виборів", – запевнив Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Станіслав Асєєв припустив, що Україна програла війну на окупованому Росією Донбасі, цей регіон для неї поки що втрачено. На його думку, чим швидше в Україні почнуть національний дискурс в цьому напряммі, тим буде краще.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Станіслав Асєєв Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Росії
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Перепил Недо
Перепил Недо
Хватит рекламировать алкаша безмозглово!
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