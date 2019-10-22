На території України у середу, 23 жовтня, погода буде туманною, теплою та без дощів. Температура очікується на рівні +16…+21 градус.

Про це повідомила українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facеbook. Вона відзначила, що країна буде в зоні антициклону.

"23-го жовтня Україна потрапляє у зону діяльності Majla2, і тому в більшості областей все, як завжди, – без опадів, тумани. Температура повітря становитиме +16…+21 градус", – написала Діденко.

Україна потрапила в зону антициклону: синоптикиня зробила несподіваний прогноз погоди

За словами синоптикині, у Києві у середу очікуються тумани, дощі – малоймовірні, температура повітря буде на рівні +17…+19 градусів.

"За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров`я та труб тепломережі, з 28-го жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг", – попередила Діденко.

Прогноз погоди. Карта Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад 2019 року буде дуже примхливий: дощ, сніг і сонце змінюватимуть один одного протягом усього періоду.

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