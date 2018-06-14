Україна потрапила в топ-5 ворогів Росії - опитування

Майже половина росіян - 49%, - вважає Білорусь найближчим союзником, при цьому Україну так називають лише близько 1%.

У п'ятірку найбільш дружніх країн, за даними опитування "Левада-Центру", також увійшли Китай - 40%, Казахстан - 32%, Сирія - 21% і Індія - 19%.

Ще по 11% респондентів найбільш дружнім для РФ державою назвали Вірменію, Кубу і Узбекистан.

У той же час Україна посіла друге місце серед "найбільш недружніх, вороже налаштованих" по відношенню до Росії країн. Даний список очолили США, яких "ворогами" назвали 78% росіян. Україну назвали недружньою 49% респондентів. Далі йдуть Великобританія (38%), Латвія (26%) і Польща (24%).

Також в десятку недружніх країн увійшли Литва (23%), Німеччина (17%), Естонія (15%), а також Грузія і Франція, на яких вказали по 8% опитаних.

Опитування було проведено 24-30 травня по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці від 18 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни стали негативно ставитися до Великобританії після отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та висунутих Лондоном в зв'язку з інцидентом звинуваченнями.