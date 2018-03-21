Україна потрапила у сніговий полон: наслідки негоди. Карта заторів

В Україні станом на 21 березня через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів: 11 - на Миколаївщині, 7 - на Донеччині.

Рух автомобільного транспорту на найбільших автодорогах забезпечено, повідомляє прес-служба ДСНС.

Протягом доби рятувальники допомогли витягнути зі снігових заметів 169 легковиків та вантажівок, в яких перебувало 258 осіб.

У Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Тим часом на Рівненщині утворилися кілометрові затори через негоду, передає ТСН.

Мокрий сніг, а потім мороз перетворили дороги на ковзанки. Складна ситуація склалася відразу у трьох районах області: Дубенському, Млинівському та Гощанському.

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ДСНС

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ДСНС

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ДСНС

ДСНС

Так, увечері 20 березня на трасі Київ-Чоп у сторону Львова підйом дороги не могли подолати вантажівки. Деякі аж розвертало на дорозі. Рятувальники витягали ваговози тягачами.

Поліцейські ж регулювали дорожній рух, пропускали легковика, щоб зменшити затори.

Рятувальники просять без необхідності водіям не виїжджати, а перечекати весняну негоду. Також була опублікована карта заторів на Рівненщині.

У Дніпропетровській області зі снігових заметів звільнили 71 автомобіль, з них 57 - вантажівок, 7 - легковиків, два автобуси і 5 автомобілів швидкої медичної. В внаслідок були врятовані 89 осіб.

У той же час в Кіровоградській області бійці ДСНС 27 раз допомагали водіям, які потрапили в снігову пастку.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні в середу, 21 березня, погоду визначатиме холодна, волога повітряна маса і атмосферні фронти. Вранці у більшості областей очікується сніг, заметіль, в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Сумській областях - сильний сніг.

За прогнозами синоптиків, снігом буде засипати Україну ще й у квітні.