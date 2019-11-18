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18 листопада • оновлено в 17:15
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Україна попрощалася зі ще однією угодою СНД

1.6т
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Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД), що стосується поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць співдружності.

Відповідний указ №851/2019 підписав 18 листопада президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

У такий спосіб Зеленський продовжив курс на згортання участі України в СНД.

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"Вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, досягнутої в Ташкенті 15 травня 1992 року", – йдеться в указі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СНД
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