Україна попрощалася зі ще однією угодою СНД

Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД), що стосується поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць співдружності.

Відповідний указ №851/2019 підписав 18 листопада президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

У такий спосіб Зеленський продовжив курс на згортання участі України в СНД.

Україна в СНД Телеканал 24

"Вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, досягнутої в Ташкенті 15 травня 1992 року", – йдеться в указі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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