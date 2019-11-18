Україна попрощалася зі ще однією угодою СНД

Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД), що стосується поліпшення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць співдружності.
Відповідний указ №851/2019 підписав 18 листопада президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
У такий спосіб Зеленський продовжив курс на згортання участі України в СНД.
Україна в СНД
Телеканал 24
"Вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, досягнутої в Ташкенті 15 травня 1992 року", – йдеться в указі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку січня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення для України дії трьох угод із економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).
30 січня Кабмін підтримав рішення про вихід України з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць СНД. Ініціатива надійшла від Мінекономрозвитку.
У лютому 2019 року Кабінет міністрів України призупинив дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах СНД. Причиною такого рішення є те, що відповідна угода втратила своє практичне значення ще в грудні 2000 року.
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