Україні пообіцяли нові ЗСУ: що зміниться

Міністерство оборони України прийняло рішення змінити структуру ЗСУ, однак при цьому чисельність військовиx залишиться незмінною.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Він також підкреслив, що ресурси країни повинні використовуватися за призначенням.

"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. В першу чергу це на нарощування бойових частин", – сказав Загороднюк.

Андрій Загороднюк kp.ua

Також він додав, що країна потребує переоцінки структури ЗСУ, та стратегічне планування вже почалося.

"Є штатна чисельність, а є фактична. Зараз фактична – 250 тисяч. У цьому проміжку. А штатна – вище. Питання не в цьому. Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто, скільки нам потрібно військовослужбовців, в яких бригадах, де вони повинні бути розташовані, яким чином укомплектовані, і де ми можемо вивільнити особовий склад, і направити в інші підрозділи. Це питання стратегічного планування, яке зараз вже почалося", – зазначив глава Міноборони України.

За його словами, питання зміни структури ЗСУ буде вирішене після прийняття плану оборони України.

"У цьому плані оборони буде сказано, яка нам потрібна чисельність, де і в якій структурі. Ми скажемо, що ось це – наша загроза, ось це – наш план оборони, тут – нам потрібно стільки людей, тут – нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано ", – резюмував політик.

Також міністр повідомив, що план оборони України буде повністю представлений у наступному році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше монобольшінство в Раді ухвалила законопроект про зброю ВСУ в особливий період. Відповідне решення підтримали 278 народних депутатів.

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