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Украина понесла потери на Донбассе. Почему молчит Верховный Главнокомандующий?

Мартін Брест
Мартін Брест
Суспільство
10,3 т.
Украина понесла потери на Донбассе. Почему молчит Верховный Главнокомандующий?

Молчит Министерство Обороны Украины. Молчит. Надо шото сказать - но нельзя, пока пресс-секретарша министра не согласует текст, не напишет в многочисленных рабочих чатах что-то повелевающее и не дождётся восторженных поддакиваний.

Генеральный Штаб не молчит. Генеральный Штаб перевёл текст о погибшем медике на английский и теперь свысока поглядывает на Министерство Обороны, дескать "во, учитесь, как надо! Мгновенная реакция, великолепный пример кризисной коммуникации! Идём в НАТО!"

Президент молчит.

Да и х*р бы с ним, с президентом - но молчит верховный главнокомандующий. Молчит, отворачивается, старается выгнать, выпхать из головы это неудобное, неинтересное, надоевшее слово "война". Потому что в войну - не получается, да и во всё остальное тоже,, честно говоря, но про войну даже видос трогательный не запишешь: бессмысленно притворяться воином тому, кто в душе уже проиграл бой.

А на поле лежат два тела. Им уже пох*р на молчание, на бой, на кризисную коммуникацию и переводы на английский, им уже на всё пох*р, кроме памяти.

Но памяти не будет, потому что государство молчит.

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Джерело:Facebook Мартина Бреста
УкраїнаВійна на Донбасізагинули військові
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