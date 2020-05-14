Україна подала позов проти Китаю за приховування даних про коронавірус. У КНР відреагували

Українська громадська організація подала позов проти Китаю за приховування даних про пандемію коронавірусу COVID-19 і вимагає відшкодування завданних збитків.

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Окружний адміністративний суд Києва зараз вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом, пише "Укрінформ".

Зазначається, що організація також просить встановити бездіяльність державних органів України і народних депутатів, яка нібито призвела до поширення коронавірусу.

Китайська сторона відреагувала на позов і заявила, що їхня країна так само постраждала від вірусу.

"Ми не сторона, яка домоглася користі від епідемії, тим більше не сторона, яка стала причиною біди інших. Китай лише першим у світі дізнався про появу коронавірусу нового типу, але для того, щоб дізнатися про джерело його появи, потрібно прийти до обгрунтованих висновків за допомогою наукового дослідження", – йдеться у заяві прессекретаря посольства КНР в Україні.

Він додав, що ухвалені КНР заходи з контролю і профілактики COVID-19 були ефективними і виграли час для всього світу. Крім того, Китай, дотримуючись принципів дружби, відкритості та транспарентності, розгорнув міжнародне співробітництво у сфері боротьби з епідемією – своєчасно інформував про епідеміологічну ситуацію, ділився даними про геном COVID-19, обмінювався досвідом і надав більше сотні країн необхідні протиепідемічні засоби.

Тим часом, прессекретар додав, що організація, яка подала позов, агітує в інтернеті за підвищення податків на товари, що ввозяться з Китаю до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Міссурі подав позов проти Китаю через спалах коронавірусу і зажадав відшкодування завданих збитків.

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