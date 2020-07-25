В Україні COVID-19 спалахнув з новою силою, встановлено новий рекорд хворих

Олексій Тітофф Суспільство 09:13, 25.07.2020 Оновлено: 09:50, 25.07.2020

Станом на ранок суботи, 25 липня, в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.

Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО. Раніше рекорд за кількістю нових інфікованих було встановлено 26 червня – 1109.

Усього від COVID-19 в Україні померло вже 1590 осіб (+19 за добу), а 35 497 пацієнтів (+611) повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні за добу зафіксували 972 нових випадки зараження COVID-19.

Також ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов повідомив, що восени пройде хвиля аденовірусів, а COVID-19 циркулюватиме в країні і далі.

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