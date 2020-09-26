Україна побила новий рекорд із добового приросту хворих на коронавірус: статистика на 26 вересня

Станом на ранок суботи, 26 вересня, в Україні офіційно підтверджено 195 504 випадки коронавірусної інфекції. З них 3833 – виявлено за минулу добу, що є новим рекордом із добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 3903 особи (+76 за добу), а 86 873 пацієнти (+1740 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Попередній рекорд було встановлено 17 вересня – 3584 випадки коронавірусу за добу.

Найбільша кількість випадків COVID-19 25 вересня зареєстровано в Києві – 447, Харківській області – 380, Тернопільській – 284, Одеській – 264 і Дніпропетровській – 201 випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 26 вересня коронавірусом у світі заразилися більш ніж 32,7 млн осіб. Приріст захворюваності за добу на планеті становить 318 804 випадки.

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