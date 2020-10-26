Україна планує закупити в США військові літаки, – командувач Повітряних сил

До 2035 року Повітряні сили ЗСУ планують закупити американську авіаційну техніку.

Створити власний бойовий літак Україні навряд чи вдасться, заявив командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов в інтерв’ю "РБК Україна".

За його словами, для створення власного винищувача Україна не має відповідної наукової бази, досвіду та потужностей виробництва. До того ж, це вимагає великих фінансових інвестицій – близько $10 млрд.

ЗСУ планують закупити винищувачі у країн-партнерів, зокрема, у Сполучених Штатів.

"Йдеться про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би усі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні Сили хотіли б мати і найсучаснішу техніку, наприклад, таку як американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", – сказав генерал-полковник.

Дроздов зазначив, що Польща, яка вже тривалий час є членом НАТО, змогла розпочати перемовини щодо отримання американських винищувачів тільки зараз.

За словами військового, поляки пішли шляхом, коли в них на озброєнні поряд із МіГ-29 наявні F-16.

"Такий досвід Польщі був би й для нас найприйнятніший: отримати ескадрилью винищувачів та поставити її на озброєння в одній із бригад тактичної авіації Повітряних сил", – наголосив командувач ПС.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, за словами Дроздова, Україна за роки незалежності не отримала жодного військового літака.