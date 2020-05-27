Україні після COVID-19 загрожує спалах страшних епідемій. Лікарі б'ють на сполох і називають страшні цифри

Лікарі б’ють на сполох, через епідемію коронавірусу в Україні за останні 2,5 місяця на 20% знизився рівень вакцинації від таких небезпечних інфекцій, як кір, кашлюк, краснуха та паротит. Також зростають ризики, що країну може накрити епідемія туберкульозу та навіть гепатиту В.

Чим загрожує призупинення щеплень і що робити для того, аби не наразитися на смертельну небезпеку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після коронавірусу світу загрожує спалах епідемії кору

Ще наприкінці квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоїлись, мовляв, призупинення вакцинації через пандемію коронавірусу навіть на короткий проміжок часу підвищує ризик виникнення спалахів кору або поліомієліту. Це може перевантажити системи охорони здоров'я різних країн, які зараз зайняті COVID-19. Для прикладу, експерти ВООЗ наводять африканську Республіку Конго, в якій від спалаху кору, що трапився торік на тлі епідемії Еболи, померло понад 6 тисяч осіб.

"Кір – найбільша загроза через слабке охоплення вакцинацією. Минулого року вірусом було інфіковано близько 800 тисяч людей у ​​всьому світі, цьогоріч хворих може бути набагато більше. У 2018 році від кору у світі померло 142,3 тисячі людей, більшість із яких – діти до п'яти років", – нагадали там.

У 2019 на кір в Україні захворіло понад 57 тисяч людей, цьогоріч протягом січня–лютого було зареєстровано лише 197 випадків. Рівень захворюваності впав у 128 разів. Ще у 2018-му Україна входила до п'ятірки країн із найвищим рівнем захворюваності за версією ВООЗ, в якій, окрім нас, були Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар та Сомалі. Тоді на Україну припадала майже половина всіх випадків захворювання на кір в усьому світі.

"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників сімейної імунізації – загалом по країні йде зниження сімейної імунізації на 5%. Щодо вакцинації проти кору, краснухи та паротиту, вона критична – зниження на 20%", – сказав на нещодавньому брифінгу очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. І додав, що вже попросив керівників облдержадміністрацій звернути увагу на рівень щеплень у їхніх регіонах.

Дані про загальну вакцинацію станом на 2019 рік

"Українцям справді можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій. Пандемія COVID-19 перетягнула на себе всю увагу, хоча серед населення поширюються й куди страшніші хвороби. У нас щороку від грипу помирає 600-700 осіб, але до грипу всі вже звикли, він приходить щороку, тому ним ніхто не займається. Але є ще ГРВІ, кір і краснуха, від яких теж є летальні випадки", – зазначив у коментарі OBOZREVATEL один із провідних українських імунологів Олег Назар.

Побоювання підтвердила в коментарі нам і українська імунологиня Алла Волоха.

"Зменшення імунізації через епідемію коронавірусу і справді викликає чимале занепокоєння. Люди бояться йти в поліклініку, щоб не заразитися. І якщо в Україні, де і так невеликий відсоток щеплення, і надалі охоплення вакцинацією падатиме в таких масштабах, як зараз, – є реальні шанси, що через кілька місяців виникнуть інші епідемії на додаток до епідемії COVID-19", – підкреслила медикиня.

Вона нагадала, що Україна тільки нещодавно пройшла спалах кору, з яким насилу впоралася. І якщо населення не буде вакцинуватись – кір спалахне знову. Те ж саме стосується й інших інфекцій, від яких є вакцини.

Виконання планових щеплень у 2019 році

Календар профілактичних щеплень

"Ніхто зараз не забороняє вакцинацію, навпаки, всі наголошують на тому, що вона має проводитися за календарем. І не лише проти кору, а й проти краснухи теж. Хоч вона досить рідко дає ускладнення, особливо у вигляді енцефалітів, зате є дуже небезпечною для вагітних на початкових термінах. Навіть за безсимптомного перебігу краснухи майже 100% уражається плід. Інколи ці наслідки можуть бути катастрофічними – наприклад, синдром вродженої краснухи. Хоча сама вагітна переносить вірус нормально. Загалом небезпечні всі захворювання. Це і гепатит В, правець. Кашлюк теж небезпечний для перших місяців життя дитини, можуть бути й летальні форми", – уточнила лікарка.

Україна входить до топ-20 країн світу за рівнем туберкульозу

Ймовірному спалаху туберкульозу, який теж може початися вслід за пандемією коронавірусу, у ВООЗ приділяють особливу увагу. За даними їхніх спеціалістів, під ударом опиняться понад 6 млн осіб. Україна в цьому сенсі теж привертає до себе увагу.

За даними МОЗ, у квітні в Україні зареєстрували 1 254 випадки туберкульозу. Загалом від захворювання проходили лікування 17 849 осіб. Щороку в нас реєструють десятки тисяч нових випадків захворювань, і лише 8-10% із них — у соціально незахищених громадян. У 2019 році зафіксували 25 237 випадків. Наша країна досі входить до топ-20 держав із найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу.

"Чому так? Бо в Україні й досі класичне лікування туберкульозу — це щонайменше пів року у стаціонарі протитуберкульозного диспансеру. Від цього методу увесь прогресивний світ відмовився ще в 70-х роках. Адже хворі мають більше ризику отримати лікарсько-стійку форму туберкульозу, яка не піддається лікуванню за традиційними схемами. Тому з 1 квітня в межах медреформи змінився підхід до лікування туберкульозу — зі стаціонарного на амбулаторний", – зазначили в МОЗ.

Статистика по туберкульозу станом на квітень 2020 року

Потреба в госпіталізації виникає лише під час появи певних конкретних клінічних причин та для пацієнтів із бактеріовиділенням за неможливості забезпечити ефективне та безпечне лікування в амбулаторних умовах. Так роблять в усіх розвинених країнах. Пацієнти з туберкульозом лікуються в стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно.

"Спалах туберкульозу Україні загрожує найменше. У нас інша проблема – відсутність реабілітації. Вакцинацію ми ще як-небудь проводимо, а ось лікування сповна не отримуємо. Туберкульоз загрожує лише в разі припинення надання допомоги пацієнтам через скорочення диспансерів", – вважає Олег Назар.

"У нас досі великий рівень захворюваності на туберкульоз. Тому ми однозначно маємо вакцинувати дітей, це захистить їх від важких форм цієї хвороби, туберкульозного менінгіту, генералізованої туберкульозної інфекції. Фактично від смертельних форм хвороби", – додала імунологиня Алла Волоха.

Як правильно вакцинуватися в період епідемії

Українська епідеміологиня Людмила Мухарська в коментарі OBOZREVATEL розповіла, як правильно проводити щеплення в період епідемій. За її словами, найважливіше, чого потрібно дотримуватися, – це мінімізації контактів вдень і під час самої вакцинації.

"Через те що в нас досі карантин і чимало людей на самоізоляції, не всі йдуть у поліклініку на щеплення. Мають бути конкретні заходи, як і коли проводити щеплення. Наприклад, у поліклініці варто уточнити час, на який назначать саму процедуру. Дитина приходить, ні з ким не контактує, вакцинується й так само без контактів повертається додому. Це важливий принциповий момент. Тоді все буде добре", – додала вона.

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