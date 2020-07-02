Україна підтримала цифрову протидію COVID-19 та звернулася до інших країн

Дмитро Кулеба розповів про ініціативу по цифровій боротьбі з COVID-19. Фото прес-служби міністра.

Україна підтримала глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, ініційовану Естонією та Сінгапуром.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ. Відомство закликало інші країни об'єднати свої зусилля для підвищення безпеки кіберпростору на тлі викликів пандемії.

"Україна підтримує глобальну декларацію про цифрове протидії COVID-19, яку ініціювали Естонія і Сінгапур, і закликає світ об'єднати зусилля для підвищення безпеки кіберпростору в світлі викликів пандемії", – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час відеоконференції з безпеки цифрового середовища, яка була організована Естонією та Сінгапуром.

Він зазначив привів приклад онлайн-карти подорожей під час пандемії в якості цифрової відповіді МЗС України на кризу COVID-19.

"Користувачі отримують своєчасну інформацію про транзит і допуск іноземців до країн світу. Це людиноцентрична і комплексна цифрова відповідь нашого міністерства на кризу COVID-19", – підкреслив Кулеба.

Міністр також звернув увагу на зростання цифрових загроз в світі на тлі пандемії і необхідності підвищити безпеку кіберпростору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордону в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.