Україна підпише безвіз із ще однією країною

Україна планує підписати з урядом держави Сент-Вінсент і Гренадіни угоду про взаємне скасування візових вимог.

Відповідний проєкт угоди, копію якого оприлюднив нердеп Олексій Гончаренко в Telegram, схвалили на засіданні уряду в п'ятницю, 9 жовтня.

На підписання угоди уповноважили посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Сент-Вінсент і Гренадини – острівна держава в Карибському морі, яка отримала незалежність від Великої Британії у 1979 році. До складу території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадини, а також рифів Тобаго. Загальна площа островів – 389,3 км².

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