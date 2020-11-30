Україна підготувалася закуповувати експрес-тести на антиген до COVID-19

Кошти на придбання експрес-тестів на антиген до коронавірусу SARS CoV 2 було розблоковано, й відтепер Україна нарешті розпочне їхню закупівлю.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді під головуванням президента. Вона відбулася 30 листопада, передає пресслужба ОПУ.

За словами глави МОЗ, у разі відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на гарячу лінію Міністерства. Там вони отримають консультацію і зможуть викликати мобільну бригаду для проведення тестування на COVID-19.

Зауважимо: на цій селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу було вирішено, що 30 листопада представники уряду, а також Ради національної безпеки та оборони проведуть зустріч, на якій визначаться, чи потрібно запроваджувати в країні повний локдаун та коли саме це може відбутися.

Нагадаємо: ще на початку жовтня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що за два-три тижні в країні має з’явитися масове безкоштовне тестування на коронавірус новими експрес-тестами. Він пояснив, що під час цього мазок забирається з носоглотки, ставиться у пробірку, у якій відбувається реакція, де виділяється РНК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигена SARS-CoV-2, який незабаром має з'явитися в Україні.