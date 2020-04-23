Україна пережила пік коронавірусу на початку квітня – імунолог Волянський

Перший пік коронавірусу COVID-19 українці вже пройшли на початку квітня.

Як заявив в інтерв'ю KharkivToday лікар-імунолог вищої категорії, завідувач лабораторією іммунореабілітологіі Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Академії медичних наук України Андрій Волянський, пік – це коли швидке зростання змінюється повільним.

Андрій Волянський

"Цей процес ми вже пережили, на початку квітня кількість інфікованих збільшувалася на 10% щодня, сьогодні вже менше, приблизно плюс 8% кожен день", – зазначив він.

За словами лікаря, зростання може бути пов'язане з великодніми святами і воно, безумовно, буде.

"Протягом кількох місяців в Україні буде зростати кількість інфікованих. Але якщо на сьогодні ми маємо умовно 400-500 нових інфікованих щодня, то влітку ця цифра буде набагато меншою", – прогнозує Волянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується з 3 по 8 травня.