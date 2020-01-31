"Україна пережила кризу": у ВООЗ оцінили шанси подолати коронавірус

Україна не належить до країн зі слабкою медичною системою, тому зможе впоратися із загрозою коронавірусу.

Про це повідомив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає "Українська правда".

"Зважаючи на нашу роботу з Міністерством охорони здоров'я, я не можу назвати Україну країною зі слабкою системою. Україна вже переживала кризи й спалахи і успішно з ними впоралася", – зазначив він.

Водночас Хабіхт додав, що ризики появи 2019-nCoV, як і раніше, залишаються, тому потрібно посилити інформування лікарів і готовність до спалахів хвороби.

Також представник ВООЗ наголосив, що зупинити епідемію коронавірусу можливо в разі дотримання запобіжних заходів.

"ВООЗ вважає, що перервати поширення вірусу можливо, коли ми матимемо всі наші системи нагляду в готовності, коли у нас буде настороженість, коли ми вживатимемо необхідних заходів під час подорожей або відвідування людних місць", – підсумував Хабіхт.

Коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники МОЗ заявили, що в Україні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

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