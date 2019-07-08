Україна перетворюється на звалище: названо спосіб цьому запобігти

Щодня кожен українець викидає приблизно кілограм сміття. У масштабах країни – це 10 мільйонів тонн щороку.

І всі ці відходи відправляються у довкілля – на звалища і сміттєві полігони, яких в Україні вже близько 40 тисяч, розповіла в ефірі ObozTV засновник проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Щоб зупинити перетворення України на один великий сміттєвий полігон, Аратовська закликала всіх, кого турбує якість життя в нашій країні, розпочати зі скорочення власних відходів.

Перший крок – відмовитися від одноразових пакетів і, за можливості, скоротити використання пластику.

Арановська розповіла про мінімальний набір речей Zero Waste (екологічна концепція "Нуль відходів"), які з успіхом замінять одноразовий посуд і поліетиленові пакети:

багаторазова пляшка для води;

термочашка для кави або чаю;

авоська для відвідання магазину;

мішечки "некульки", в яких зручно зважувати фрукти чи овочі в супермаркетах;

торбинки з тканини для сипучих продуктів;

ланч-бокси.

Спеціаліст наголосила, що шкідливий не тільки поліетилен.

"Т.з. оксо-біорозкладані пакети теж шкідливі – вони просто розкладаються на шматки, на мікропластик. Паперові пакети теж не вирішують проблеми. Тому що це макулатура або деревина, і це виснажує природні ресурси. Краще взагалі не використовувати одноразове. Найраща стратегія – обирати багаторазові варіанти", – порадила вона.

Другий крок, за словами Арановської, – припинити викидати відходи в баки на вулиці та сортувати сміття вдома.

"Несіть додому, сортуйте, шукайте можливості, як це віддати на переробку або зменшити використання пластику, який непридатний для переробки", – зазначила вона.

Активістка визнала, що поки в Україні не створено належних умов для сортування сміття та прийому вторсировини. Але чим більше людей почнуть цим займатися за власним бажанням, тим швидше владі доведеться провести "сміттєву" реформу, переконана вона.

"У нас нічого не зміниться, якщо не з'явиться особиста відповідальність", – пояснила Арановська.

Вона попередила, що до нового способу життя дійсно доведеться звикати, але не більше 2 місяців:

"Два місяці буде некомфортно, чесно вас попереджаю. А потім стане звичкою. І буде вже інтерес: а що ще можна зробити? Можливо, я зможу віддавати тваринам недоїдки, м'ясо або рибу? І так далі".

Одне з численних сміттєзвалищ в Україні 048.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2019 року, згідно із законом "Про відходи", сортувати сміття в Україні зобов'язані всі. Однак на практиці жодних умов для сортування і подальшої переробки сміття досі не створено. А звалища (які, до речі, є в кожному місті) не тільки забруднюють природу, а й періодично горять, отруюючи всіх довкола токсичним димом.

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