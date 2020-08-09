Україна перекрила адмінкордон з Кримом: кого пропускатимуть

Україна з 08:00 9 серпня тимчасово припинила пропуск осіб через КПВВ на адмінмежі з анексованим Росією Кримом.

Як повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, припиняються пропускні операції в КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" до 08:00 30 серпня.

Пропускні операції будуть здійснюватися лише відносно громадян України та членів їх сімей:

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на в’їзд;

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виїзд з території півострова та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Держприкордонслужби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив, що припинення роботи контрольних пунктів в’їзду в Крим пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом.