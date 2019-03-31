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Україна перейшла на літній час: що про це відомо

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В Україні в ніч на неділю, 31 березня, о 3 годині стрілки годинника перевели на годину вперед.

Переведення годинника здійснюється в останню неділю березня згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року.

На "зимовий час" з переведенням годинників на годину назад Україна перейшла 28 жовтня 2018 року.

Літній час використовується в понад 70 країнах світу, зокрема майже у всіх країнах ЄС. У серпні 2018 року Єврокомісія виступила з рекомендацією відмовитися від сезонної зміни часу у 2019 році.

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Переведення годинника в Україні: як правильно переходити на літній час

Україна перейшла на літній час: що про це відомо

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня депутати Європарламенту підтримали припинення зміни часу в країнах ЄС навесні і восени, починаючи з 2021 року.

В Європі на "зимовий час" не переходять Ісландія, РФ і Білорусь. В Україні у 2011 році слідом за РФ також було прийнято постанову про скасування переходу на "зимовий час", однак пізніше вона була анульована.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. Ділянки почнуть роботу о 8:00 вже за літнім часом і працюватимуть до 20:00.

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Місце
Україна
Теги
Україначас
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