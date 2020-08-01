Україна перейшла до "жовтого" сценарію епідемії COVID-19: у МОЗ чекають на 4000 загиблих

Коронавірусна хвороба в Україні станом на 1 серпня розповсюджується за "жовтим" сценарієм небезпеки. Це означає, що країні загрожує 4000 сметрельних випадків.

Водночас іще місяць тому країна йшла за менш небезпечним сценарієм. Про це під час брифінгу у Кабміні заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, тоді Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм, наразі наша динаміка відображає "жовтий" сценарій і, на жаль, ми орієнтуємося на близько 4 тисячі летальних випадків", – сказав Ляшко.

Така смертність, за розрахунками, які є у МОЗ, відповідає 410 тисячам випадків зараження.

Від COVID-19 в Україні померли вже 1709 осіб (+16 за добу), а 39 308 пацієнтів (+556 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції.

Розрахунки, на які спираються у МОЗ moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області у п'ятницю, 31 липня, медики виявили 89 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник захворюваності за останні тижні.

За минулу добу найбільше нових хворих на COVID-19 в Україні зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській областях та Києві. Також у перелку антилідерів з'явилася Одеська область.