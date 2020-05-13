Україна перейде на адаптивний карантин: Шмигаль розкрив план

Після 22 травня карантин в Україні через коронавірус буде продовжено, втім, країна перейде на його адаптивну модель.

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Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що важливо знати?

Карантин після 22 травня значною мірою стане адаптивним (локальним).

Рішення про обмеження в регіонах ухвалюватиме місцева влада.

Тотальний локдаун буде скасований і збережений лише в місцях спалахів хвороби.

Локальні обмежувальні заходи можуть затягнутися до кінця 2020 року.

"Сьогодні ми працюємо над розробкою подальших кроків виходу з карантину та переходу до адаптивної моделі. 22 травня – дата, до якої триває карантин. Він буде продовжений, але з поступовим переходом власне до адаптивної моделі. Коли ми будемо й далі пом'якшувати, залежно від розвитку ситуації, карантинні заходи проти епідемії. Але водночас передаватимемо все більше повноважень на місця, органам місцевого самоврядування", – сказав глава уряду.

Карантин в Україні

За його словами, це дасть змогу локалізувати недугу в місці, де вона виникає. Адже зараз ситуація із зараженням коронавірусом в окремих регіонах відрізняється.

"Відповідно, робити локдаун всій країні в червні або липні може бути вже недоцільно. В цей час ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину. Вона передбачатиме локалізацію захворювання в точках спалаху або виникнення хвороби", – запевнив Шмигаль.

Пізніше на засіданні Кабміну він підкреслив, що з 22 травня в Україні може стартувати другий етап ослаблення карантинних обмежень, однак це не означає їх повне скасування.

"Зараз ми фактично на так званому плато захворюваності, коли щоденна кількість захворілих приблизно на одному рівні, але кількість тих, хто одужав, збільшується", – сказав прем'єр.

"Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень. Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров'я, з головним державним епідеміологічним лікарем, з іншими міністерствами і міністрами. Але це ще не означатиме повне скасування карантину. Підкреслюємо це", – акцентував увагу Шмигаль.

Де в Україні можуть ввести адаптивний карантин?

Раніше Шмигаль повідомляв, що Нацкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ретельно вивчатиме ситуацію з COVID-19 в Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві.

Скільки може тривати адаптивний карантин?

За словами прем'єр-міністра, такий формат обмежувальних заходів може затягнутися до кінця 2020 року. Очільник Кабміну підкреслив, що відповідальність за спалахи хвороби в окремих регіонах після ухвалення рішення про адаптивний карантин нестиме місцева влада.

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