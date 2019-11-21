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21 листопада • оновлено в 15:08
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Україна перегрівається! З'ясувався страхітливий нюанс зміни клімату

2.3т
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В Україні за останні тридцять років температура зростає вдвічі швидше, ніж загалом на планеті.

Про це розповіла кандидатка географічних наук Віра Балабух, передає "Укрінформ". При цьому акцентувалася увага на тому, що протягом останніх десятиліть в Україні збільшилася тривалість теплого періоду.

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Потепління в Україні

Потепління в Україні

Ілюстрація

"Причиною стало істотне підвищення температури повітря, особливо в холодний період. Такі процеси в атмосфері обумовлюють значні зміни в усіх інших елементах кліматичної системи – гідросфері, кріосфері, літосфері і біосфері. Тобто, температура той показник, який об'єднує всі ці площини", – сказала Балабух.

Нагадаємо, що за прогнозами зима 2019-2020 років в Україні буде вже традиційно теплою, температура усі три місяці поспіль прогнозується на кілька градусів вищою за середню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Балабух, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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