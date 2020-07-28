Україна передала ноту протесту Росії через "військові паради" в Криму

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту МЗС Росії через "військові паради" в анексованому Криму.

На сайті МЗС повідомили, що проведення "військово-морського параду" в Севастополі 26 липня без згоди з українською стороною розцінюється як чергове порушення.

"Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня без узгодження з українською стороною так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації під тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в т.ч. численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України", – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що організація "параду" окупаційного флоту є свідомим кроком Росії до ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України", – відзначили в міністерстві.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Єревані посольство України облили борщем через заяви українського МЗС.