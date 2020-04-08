Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

Україна передала Італії гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначив заступник очільника відомства Сергій Гончаров, допомогу відправили до Риму 8 квітня на світанку.

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"П’ять тон дезінфікуючої рідини відправились літаком Нацгвардії України до Риму сьогодні, 8 квітня, на світанку. Вантаж до Італії МВС направляє відповідно до Указу президента України Володимира Зеленського про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. У Римі вантаж зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо", – зазначив він.

Гончаров нагадав, що це другий раунд допомоги Італії від України.

"Ми відправляємо п’ять тон спеціальних санітайзерів, які будуть використовуватися для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції", – повідомив Гончаров.

МВС України\Facebook

МВС України\Facebook

МВС України\Facebook

Окрім цього, заступник міністра внутрішніх справ повідомив, що італійський уряд висловив вдячність Україні за підтримку.

"Дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії. Ми щовечора маємо онлайн-конференції, де лікарі розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Це досвід, який ми вже сьогодні можемо використовувати у боротьбі з вірусом. Настрій у наших лікарів чудовий, вони відчувають підтримку як італійських колег, так і нашої діаспори", – зазначив Сергій Гончаров.

МВС України\Facebook

МВС України\Facebook

МВС України\Facebook

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.

"Цей внесок італійська сторона дуже цінує. В Італії дуже тепло зустріли українських лікарів як колеги, так і пацієнти. Їм буде наданий доступ до протоколів лікування. Ми дуже пишаємося цією співпрацею", – зазначив Давіде Ла Чечіліа.

МВС України\Facebook

МВС України\Facebook

Як додав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, цей жест дружби і вдячності Україна робить, пам'ятаючи про те, що італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.

"На жаль, четверо українців в Італії не змогли подолати небезпечний вірус і померли. Але є і хороша новина: вчора в Італії вперше зареєстровано падіння темпів приросту кількості зареєстрованих випадків інфікування Covid-19", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам в боротьбі з пандемією COVID-19.

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