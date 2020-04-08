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8 квітня • оновлено в 22:05
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Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

9.6т
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Україна передала Італії гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначив заступник очільника відомства Сергій Гончаров, допомогу відправили до Риму 8 квітня на світанку.

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"П’ять тон дезінфікуючої рідини відправились літаком Нацгвардії України до Риму сьогодні, 8 квітня, на світанку. Вантаж до Італії МВС направляє відповідно до Указу президента України Володимира Зеленського про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. У Римі вантаж зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо", – зазначив він.

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

Гончаров нагадав, що це другий раунд допомоги Італії від України.

"Ми відправляємо п’ять тон спеціальних санітайзерів, які будуть використовуватися для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції", – повідомив Гончаров.

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Окрім цього, заступник міністра внутрішніх справ повідомив, що італійський уряд висловив вдячність Україні за підтримку.

"Дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії. Ми щовечора маємо онлайн-конференції, де лікарі розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Це досвід, який ми вже сьогодні можемо використовувати у боротьбі з вірусом. Настрій у наших лікарів чудовий, вони відчувають підтримку як італійських колег, так і нашої діаспори", – зазначив Сергій Гончаров.

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.

"Цей внесок італійська сторона дуже цінує. В Італії дуже тепло зустріли українських лікарів як колеги, так і пацієнти. Їм буде наданий доступ до протоколів лікування. Ми дуже пишаємося цією співпрацею", – зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Україна передала Італії літак антисептиків для боротьби з коронавірусом

МВС України\Facebook

Як додав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, цей жест дружби і вдячності Україна робить, пам'ятаючи про те, що італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.

"На жаль, четверо українців в Італії не змогли подолати небезпечний вірус і померли. Але є і хороша новина: вчора в Італії вперше зареєстровано падіння темпів приросту кількості зареєстрованих випадків інфікування Covid-19", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам в боротьбі з пандемією COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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cook george
cook george
Тішить, що в Авакова з Геращенко все фест і всі забезпечені.
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
горилкой поделились
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а что,в аптеках уже маски появились?и тот же антисептик сакраментальный,не по баснословной цене,а как до операции "карантин"?
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