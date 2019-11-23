"Україна пам’ятає": Порошенко нагадав про мільйонні жертви сталінського геноциду проти України

Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів і не дав народитися цілому поколінню українців.

Про це п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Faceboоk. Він нагадав, що цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності і закликав сьогодні о 16 годині запалити свічку пам’яті на своєму підвіконні.

День памяті жертв Голодомору Faceboоk Петра Порошенка

"Голодомор скалічив життя мільйонів людей, скалічив людей фізично і морально. Україна пам’ятає. Мільйони українців по всьому світу запалять свічки пам’яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду. Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам’ятника жертвам Голодомору, що постав у Едмонтоні в далекому 1983 році", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4,5 мільйони українців померло від Голодомору 32-33-их років, який організовало керівництво тодішньої СРСР, і це є найбільші втрати серед союзних республік.

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