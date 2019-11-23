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23 листопада • оновлено в 12:41
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"Україна пам’ятає": Порошенко нагадав про мільйонні жертви сталінського геноциду проти України

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Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів і не дав народитися цілому поколінню українців.

Про це п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Faceboоk. Він нагадав, що цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності і закликав сьогодні о 16 годині запалити свічку пам’яті на своєму підвіконні.

День памяті жертв Голодомору

День памяті жертв Голодомору

Faceboоk Петра Порошенка

"Голодомор скалічив життя мільйонів людей, скалічив людей фізично і морально. Україна пам’ятає. Мільйони українців по всьому світу запалять свічки пам’яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду. Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам’ятника жертвам Голодомору, що постав у Едмонтоні в далекому 1983 році", – зазначив він.

Новини
Полураздетые люди и дети кричали: "Хлеба, хлеба, хлеба!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4,5 мільйони українців померло від Голодомору 32-33-их років, який організовало керівництво тодішньої СРСР, і це є найбільші втрати серед союзних республік.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Голодомор в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Геноцид устроил алкаш поллитрашенко.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Послушаешь их, то украинцев уже давно не должно быть, но, блин, из 12 миллионов малоросов в 1912 году к 1991 получилось 52 миллиона украинцев
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"призвал сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике." Глава ГБР о согласовании подозрения Петру Порошенко: «В ближайшее время»
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