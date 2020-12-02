Україна отримала від ОАЕ 100 тисяч тестів на COVID-19

У межах домовленостей про медичну допомогу Україна одержала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 і 200 тис. захисних масок.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. Заступниця голови ОП Юлія Соколовська провела зустріч із дружиною посла ОАЕ пані Аль-Каабі.

Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні.

Вона зазначила, що отримані тести й засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України й розподілять їх за регіонами.

Також заступниця керівника ОП привітала посольство ОАЕ з Національним днем, який відзначають у цій країні 2 грудня.

Це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі з COVID-19. Навесні було передано 15 тис. медичних халатів, 500 тис. рукавичок, 20 тис. захисних масок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. літрів дезінфекційного засобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку пандемії коронавірусу в Об'єднаних Арабських Еміратах, населення яких становить майже 10 млн осіб, проведено більше як 15 мільйонів тестів.