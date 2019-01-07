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Україна отримала Томос: у Мінкульті розкрили підступний задум Москви

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Москва готується створити спеціальні органи, які спробують впливати на ситуацію з переходами церков Московського патріархату під юрисдикцію Православної церкви України.

Таку думку висловив керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш, передає Укрінформ.

"Ще від жовтня, коли на Синоді Константинопольського патріархату були ухвалені важливі рішення, тоді майже по всій Україні прокотилася хвиля так званих єпархіальних зібрань духовенства. Вони ж невипадково. Це був неформальний циркуляр із Києва, а насправді з Москви. З одного боку там є такий митрополит Іларіон (Алфєєв), який це контролює, а з іншого боку є конкретно закріплена людина, це отець Микола Балашов", – наголосив Юраш.

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На його думку, ця освічена людина може бути безпосередньо пов'язана зі спецорганами Росії. А його прямим завданням може бути вплив і контроль над ситуацією.

Отримання Томосу

Отримання Томосу

"За ці кілька тижнів, що минули з часу організаційного Собору, вже майже півсотні громад вирішили порвати з Московським патріархатом. Після Томосу, після вирішення багатьох формальних речей, пов'язаних із розвитком нової церкви, цей процес набере надзвичайно швидких обертів. Тобто, в єпархіях, особливо в західних, центральних областях, це вже будуть не поодинокі, як зараз, переходи, це будуть сотні. Я прогнозую цілі тисячі переходів по Україні", – уточнив Юраш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня текст Томосу про надання автокефалії вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

До цього моменту під юрисдикцію ПЦУ почали масово переходити парафії УПЦ МП. Причому не обійшлося без скандалів.

Зокрема, 4 січня віряни Свято-Покровського храму в селі Рубанівське проголосували після служби за приєднання до Православної церкви України. А буквально наступного дня священиків звільнили.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
ТомосУПЦ МПРПЦ
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rercjd Micha
rercjd Micha
Сегодня Филарет ответил на некоторые вопросы. В Украине Метрополия, а не патриархат! Метрополия в Константинопольском патриархате! Далее: "...получением Томоса об автокефалии украинской церкви большая часть православных церквей войдет в общение с ней."- решил Филарет. Ну а как же сербская православная церковь? русская? польская? болгарская? да и пока НИКТО не признал СЦУ канонической! Ох, и передёргивает Филарет! Ну, а это совсем зрада зрадная: "Раз мы православные, то должны держаться единства...В том числе и российская, потому что другого пути нет. ”, – подчеркнул Филерет. Так такий ТОМОС - це перемога чи зрада
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Какое отношение юродивый из государственного органа имеет к делам церковным?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пупкин Сережа, та сами в шоке. А сколько сразу ватных ботов переквалифицировплись в религиеведы? Это ж писец. Ктото им какуюто хрень пишет, а те на умняке ее копипастят.
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