Україна отримала Томос: що зміниться та які ризики

Православна церква України офіційно отримала Томос про автокефалію. Саме сьогодні, 6 січня, завершився процес створення помісної церкви. Що чекає далі і з якими труднощами може зіткнутися ПЦУ — у матеріалі OBOZREVATEL.

Який наступний крок?

Головне — в Україні створена єдина помісна церква. Як запевняють єпископи і священнослужителі ПЦУ, з цього дня почнеться масовий перехід громад у нову церкву. Зазначимо, що подібні випадки вже відбуваються переважно на Західній Україні.

Наприклад, у Хмельницькій області не чекаючи Томосу вже декілька парафій, незважаючи на тиск із боку окремих священиків УПЦ МП, перейшли у новостворену церкву.

"Далі триватиме об'єднання церков на рівні єпархій і парафій. Крім того, після 6 січня почнеться процес формування Синодальних відділень", — розповів OBOZREVATEL диякон Михайло Омелян, а також додав, що Константинополь визнає незалежність і рівноправність ПЦУ ще з моменту проведення Об'єднавчого Собору 15 грудня.

Епіфаній

Фактично йдеться про формування організаційних структур, церковних "міністерств". Про це раніше говорив і Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Предстоятель — це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи — Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже повинні повністю сформувати це тіло", — підкреслив Епіфаній.

Які є проблеми?

Виходячи з нинішніх настроїв, навколо ПЦУ є декілька невирішених проблем.

Перша — плавний і безконфліктний перехід парафій. Це дуже важлива складова як соціально-політичного спокою в Україні, так і розширення церкви.

Саме від того, скільки найближчим часом громад приєднаються до нової церкви і залежить її авторитет. Очевидно, що процес довгий і трудомісткий, що вимагає не тижнів і місяців, а років роботи і ефективного управління.

Друга — протидія із боку УПЦ МП та Москви. Важливо розуміти, з одного боку Москва через свої спецслужби намагається дискредитувати нову церкву.

З іншого — нині прихожанами УПЦ МП залишаються мільйони українців. І незважаючи на те, що Верховна Рада України прийняла закон про перейменування МП, ситуація не буде вирішена за декілька місяців. У цьому контексті важливо як ПЦУ, так і українській владі не загострювати ситуацію, не ділити українців на два табори.

Третя — організаційні питання. Справа в тому, що зараз невирішене питання як із майном нової церкви, так і з фактичним механізмом переходу громад. У цьому питанні дуже важливо взаєморозуміння церкви й органів державної влади. В інтерв'ю OBOZREVATEL митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) уже пояснював поки неофіційну модель переходу в ПЦУ.

"Мені підказує здоровий глузд — люди збираються, голосують, місцеві органи влади це фіксують. Думаю, коли офіційно отримаємо Томос, питання уже буде до кінця вирішене. Але духовно, що вони повинні чекати або ще щось, у нас немає таких обмежень", — вважає Антоній.

Куди перейде майно?

Усі храми в країні належать або державі, або релігійним громадам. Найчастіше саме парафіяни храму і будуть вирішувати, куди передавати церковне майно. Після отримання Томосу в Україні почнеться масштабний процес переходу громад у нову церкву.

Щоправда, поки не зрозуміло, як це буде відбуватися. Проблема у наступному — в Україні немає механізму переходу майна церкви. Є загальне трактування, яке можна звести до тези — громада на загальних зборах повинна проголосувати за перехід або неперехід у нову церкви.

В інтерв'ю OBOZREVATEL патріарх Філарет заявляв, що рішення про перехід громади з Московського патріархату прийматимуть дві третини парафіян. Якщо миряни зважаться піти від МП, то цей крок повинен бути прийнятий тільки мирянами, а не священиками, наприклад. У разі, якщо вирішать залишитися — їх не будуть насильно змушувати.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата від "Народного фронту" Віктора Єленського №4128, де зазначено, що держава повинна визнати право релігійної громади на зміну підданства у разі, якщо таке рішення було прийняте на зборах більшістю із присутніх.

Якою мовою будуть богослужіння?

Очікується, що богослужіння можуть бути українською мовою. Щоправда, за бажання приходу, мова може і не змінюватися.

Перенесуть Різдво?

Поки точно невідомо. Константинопольський патріархат святкує Різдво Христове 25 грудня. В Україні ж традиційно склалося святкування за юліанським календарем — у ніч із 6 на 7 січня.

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Заклики перейти на новоюліанський манер святкування Різдва (25 грудня) звучать паралельно зі створенням нової церкви. Трохи ясності в процес спробував внести митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, Православна церква України не буде "рубати з плеча", а підійде до цього питання із розумом і з урахуванням усіх нюансів.

"Якщо говорити про якісь рішучі реформи, ми наближаємося до святкування Різдва Христового і є календарне питання — можемо ми в Україні 25 грудня святкувати Різдво чи ні? Це може внести смуту, внести розкол, і тому я стою на таких позиціях, що ми повинні реформуватися розумно, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол у церкву", — сказав Епіфаній.

Правда, із відповіді стає зрозуміло, що процес переходу на святкування Різдва 25 грудня усе ж почнеться, але буде поступовим.