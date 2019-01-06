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Україна отримала Томос: що зміниться та які ризики

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Православна церква України офіційно отримала Томос про автокефалію. Саме сьогодні, 6 січня, завершився процес створення помісної церкви. Що чекає далі і з якими труднощами може зіткнутися ПЦУ — у матеріалі OBOZREVATEL.

Який наступний крок?

Головне в Україні створена єдина помісна церква. Як запевняють єпископи і священнослужителі ПЦУ, з цього дня почнеться масовий перехід громад у нову церкву. Зазначимо, що подібні випадки вже відбуваються переважно на Західній Україні.

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Наприклад, у Хмельницькій області не чекаючи Томосу вже декілька парафій, незважаючи на тиск із боку окремих священиків УПЦ МП, перейшли у новостворену церкву.

"Далі триватиме об'єднання церков на рівні єпархій і парафій. Крім того, після 6 січня почнеться процес формування Синодальних відділень", розповів OBOZREVATEL диякон Михайло Омелян, а також додав, що Константинополь визнає незалежність і рівноправність ПЦУ ще з моменту проведення Об'єднавчого Собору 15 грудня.

Епіфаній

Епіфаній

Фактично йдеться про формування організаційних структур, церковних "міністерств". Про це раніше говорив і Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Предстоятель це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже повинні повністю сформувати це тіло", підкреслив Епіфаній.

Які є проблеми?

Виходячи з нинішніх настроїв, навколо ПЦУ є декілька невирішених проблем.

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Перша плавний і безконфліктний перехід парафій. Це дуже важлива складова як соціально-політичного спокою в Україні, так і розширення церкви.

Саме від того, скільки найближчим часом громад приєднаються до нової церкви і залежить її авторитет. Очевидно, що процес довгий і трудомісткий, що вимагає не тижнів і місяців, а років роботи і ефективного управління.

Друга протидія із боку УПЦ МП та Москви. Важливо розуміти, з одного боку Москва через свої спецслужби намагається дискредитувати нову церкву.

Україна отримала Томос: що зміниться та які ризики

З іншого нині прихожанами УПЦ МП залишаються мільйони українців. І незважаючи на те, що Верховна Рада України прийняла закон про перейменування МП, ситуація не буде вирішена за декілька місяців. У цьому контексті важливо як ПЦУ, так і українській владі не загострювати ситуацію, не ділити українців на два табори.

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Третя організаційні питання. Справа в тому, що зараз невирішене питання як із майном нової церкви, так і з фактичним механізмом переходу громад. У цьому питанні дуже важливо взаєморозуміння церкви й органів державної влади. В інтерв'ю OBOZREVATEL митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) уже пояснював поки неофіційну модель переходу в ПЦУ.

"Мені підказує здоровий глузд люди збираються, голосують, місцеві органи влади це фіксують. Думаю, коли офіційно отримаємо Томос, питання уже буде до кінця вирішене. Але духовно, що вони повинні чекати або ще щось, у нас немає таких обмежень", вважає Антоній.

Куди перейде майно?

Усі храми в країні належать або державі, або релігійним громадам. Найчастіше саме парафіяни храму і будуть вирішувати, куди передавати церковне майно. Після отримання Томосу в Україні почнеться масштабний процес переходу громад у нову церкву.

Щоправда, поки не зрозуміло, як це буде відбуватися. Проблема у наступному в Україні немає механізму переходу майна церкви. Є загальне трактування, яке можна звести до тези громада на загальних зборах повинна проголосувати за перехід або неперехід у нову церкви.

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В інтерв'ю OBOZREVATEL патріарх Філарет заявляв, що рішення про перехід громади з Московського патріархату прийматимуть дві третини парафіян. Якщо миряни зважаться піти від МП, то цей крок повинен бути прийнятий тільки мирянами, а не священиками, наприклад. У разі, якщо вирішать залишитися їх не будуть насильно змушувати.

Україна отримала Томос: що зміниться та які ризики

У Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата від "Народного фронту" Віктора Єленського №4128, де зазначено, що держава повинна визнати право релігійної громади на зміну підданства у разі, якщо таке рішення було прийняте на зборах більшістю із присутніх.

Якою мовою будуть богослужіння?

Очікується, що богослужіння можуть бути українською мовою. Щоправда, за бажання приходу, мова може і не змінюватися.

Перенесуть Різдво?

Поки точно невідомо. Константинопольський патріархат святкує Різдво Христове 25 грудня. В Україні ж традиційно склалося святкування за юліанським календарем у ніч із 6 на 7 січня.

Дивіться відео за темою:

Заклики перейти на новоюліанський манер святкування Різдва (25 грудня) звучать паралельно зі створенням нової церкви. Трохи ясності в процес спробував внести митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, Православна церква України не буде "рубати з плеча", а підійде до цього питання із розумом і з урахуванням усіх нюансів.

"Якщо говорити про якісь рішучі реформи, ми наближаємося до святкування Різдва Христового і є календарне питання можемо ми в Україні 25 грудня святкувати Різдво чи ні? Це може внести смуту, внести розкол, і тому я стою на таких позиціях, що ми повинні реформуватися розумно, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол у церкву", сказав Епіфаній.

Правда, із відповіді стає зрозуміло, що процес переходу на святкування Різдва 25 грудня усе ж почнеться, але буде поступовим.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Віталій Тисячний
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