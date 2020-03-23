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23 березня • оновлено в 16:49
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Україна отримала тест-системи для перевірки 50 тисяч осіб на коронавірус

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Центр громадського здоров'я МОЗ України отримав із Китаю 521 тест-систему для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу COVID-19.

Як повідомив ЦГР у коментарі OBOZREVATEL, системи будуть рівномірно поділені між усіма лабораторними обласними центрами.

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"МОЗ отримало від Китаю та передало до ЦГЗ 521 тест-систему, яка розрахована на 50 тисяч осіб. Вони будуть рівномірно розподілені на всі лабораторні обласні центри", – розповіли у пресслужбі.

Там також уточнили, що наразі обстежитися можна буде лише за направленням лікаря, а також для повторної перевірки – у разі, якщо у хворого зникнуть характерні симптоми.

Тести на коронавірус

Тести на коронавірус

"Фокус"

"Зараз тестують людей, які підпадають під критерії підозрілого випадку. Потребу в аналізах визначає сімейний лікар і лікар-інфекціоніст. Також повторно перевіряються особи, у яких був підтверджений коронавірус, але стан їхнього здоров'я поліпшується, у них зникає симптоматика. Вони діагностуються повторно – щоб лабораторно підтвердити відсутність недуги", – пояснили в ЦГЗ.

У Telegram-каналі Офісу президента повідомляють, що тест-системи будуть розподілені вже до кінця понеділка, 23 березня.

Україна отримала тест-системи для перевірки 50 тисяч осіб на коронавірус

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вночі в понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доставив у аеропорт "Бориспіль" із китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
тести Центр громадського здоров'я Міністерство охорони здоров'я
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