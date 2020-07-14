Україна отримала ефективні ліки від коронавірусу

В Україні хворих на коронавірус почнуть лікувати препаратом "Тамівір", 50 тисяч доз якого країна днями отримала від Індії.

Про це на брифінгу 14 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео доскрольте новину до кінця).

За його словами, препарат використовується під час лікування коронавірусу за наявності в пацієнта супутнього захворювання на грип. А отримана його кількість розрахована на лікування приблизно 5000 пацієнтів.

"Сподіваємося, що він достатньо ефективно використовуватиметься й допоможе зберегти здоров’я нашим українцям", – підкреслив Степанов.

Зауважимо, що "Тамівір" містить 75 мг активної речовини фосфату озельтамівіру і введений в український протокол лікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна закупить препарат "Ремдесивір", визнаний у всьому світі для лікування коронавірусної хвороби.