Україна отримала безвіз зі ще однією країною

Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Як повідомив у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін, він підписав кілька угод.

"Привіт із Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз із Катаром. Безвізовий прорив у Затоці, і не тільки, триває", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", українські дипломати активно працюють над розширенням списку країн, для відвідування яких громадянам країни не знадобляться візи.

18 березня Україна домовилася про двостороннє спрощення візового режиму з Кувейтом.