УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Україна отримала безвіз зі ще однією країною

Читати новину російською

Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Як повідомив у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін, він підписав кілька угод.

"Привіт із Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз із Катаром. Безвізовий прорив у Затоці, і не тільки, триває", - сказано в повідомленні.

Новини
"Є тривожні дзвіночки": Україну попередили про загрозу скасування безвізу

Як повідомляв "Обозреватель", українські дипломати активно працюють над розширенням списку країн, для відвідування яких громадянам країни не знадобляться візи.

18 березня Україна домовилася про двостороннє спрощення візового режиму з Кувейтом.

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Наші блоги