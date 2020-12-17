Вакцини до 2022-го не чекати? Як Україна стала "червоною" плямою на карті Європи і хто винен

За даними економістки з дослідницького підрозділу британського видання The Economist Group Аґати Демараїс, Україна – єдина європейська країна, яка не зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не те, що в березні 2021 року, як про це говорять в українському Міністерстві охорони здоров'я, а й наступного року в принципі. Аналітики стверджують, що широкомасштабна вакцинація в нас почнеться лише з квітня 2022 року і триватиме весь 2023-й. Відповідну інфографіку Аґата Демараїс оприлюднила на своїй сторінці у Twitter 11 грудня.

Чому Україна опинилася в кінці черги на вакцину, розбирався OBOZREVATEL.

Україна в "червоній" зоні

Судячи з інфографіки The Economist, світові країни розділено на умовні чотири категорії за часом, коли вакцина від COVID-19 стане широкодоступною.

Темно-зелена зона: активна вакцинація очікується в березні 2021-го – червні 2022 року. До неї ввійшли Канада, США, Великобританія і країни Євросоюзу. За фактом, вакцинація вже почалася в перелічених вище країнах, крім ЄС. Тут прищеплювати людей почнуть у кінці місяця.

Світло-зелена зона: вакцина стане широкодоступною у вересні 2021 року – червні 2022-го. У зону входять Китай, азійські та південноамериканські країни, Австралія і Росія.

Помаранчева зона: доступ до вакцини очікується у 2022 році. До неї ввійшли Казахстан, Іран, Туркменістан, Кенія, Танзанія і ще низка країн.

Червона зона: широкодоступною вакцина стане у квітні 2022-го – у 2023 році. У цю зону ввійшли більшість африканських країн, Монголія, Пакистан, а також Україна.

Інфографіка дослідницького підрозділу The Economist за черговістю світових країн на вакцинацію від COVID.

Таку інформацію підтверджує низка міжнародних громадських організацій, які орієнтуються на статистику за замовленими препаратами провідними країнами світу. Наприклад, ініціатива IDEA Initiative. За їхніми даними, найбільша кількість доз у Канади – учетверо більше, ніж потрібно для 154-мільйонного населення. Загалом це 616 млн доз. Далі йдуть Австралія, яка оголосила про перемогу епідемії коронавірусу, Великобританія, Японія, країни Євросоюзу, США, Бразилія та Індонезія.

Країни, які найбільше закупили вакцин від коронавірусу.

У наступній інфографіці від IDEA Initiative докладніше розписано, які країни і в яких дозах зарезервували вакцини від коронавірусу. Україна в списку не опинилася. Зате в ньому є Росія із заявкою на 30 млн доз, що випустила власну вакцину "Супутник V", яка досі не пройшла третю і найважливішу фазу випробувань. І навіть Бангладеш і Узбекистан із заявками на 30 і 35 млн доз, Непал – 25 млн. Уряди цих країн зуміли знайти гроші й домовитися (натисніть тут для збільшення картинки).

Чому так вийшло?

Уряди "червоних" країн, зокрема український, досі не підписали прямих угод на закупівлю вакцини з провідними компаніями-розробниками. Цю інформацію підтверджує група міжнародних благодійних організацій People's Vaccine Alliance. За їхніми даними, основну частину потенційно успішних препаратів ще на стадії розроблення розкупили найбагатші країни світу.

У їхньому звіті йдеться, що "розвинені країни закупили стільки вакцини, що зможуть по три рази вакцинувати своїх громадян. А в 70 країнах світу ліки зможе отримати тільки одна людина з десяти". Серед таких держав – і Україна.

Незважаючи на запевнення української влади ще на початку вересня, що країна перебуває на етапі підписання документів із компанією Moderna, а також веде переговори з британською AstraZeneca і двома фармкомпаніями з Китаю, ризикнемо припустити, що український уряд не подавав заявок на закупівлю вакцини й не домовлявся безпосередньо ні з одним виробником про закупівлю й постачання.

Хоча в МОЗ заявляють, що мають намір прищепити 20 млн 851 тис. українців. Для цього нам потрібно приблизно 42 млн. У грошах це 640 млн дол., або 18,6 млрд грн. Але бюджет, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, на вакцинацію проти коронавірусу заклали вшестеро менший за суму: всього 2,6 млрд грн замість 15,1 млрд.

Беручи до уваги останні заяви чиновників, Україна поки що сподівається тільки на 8 млн доз вакцини лише для 4 млн осіб у межах глобальної ініціативи COVAX.

Але й із нею не все гладко. За інформацією агентства Reuters, у якій вони посилаються на внутрішні документи Глобального альянсу з вакцин та імунізації (ГАВІ), COVAX зіткнулася з "дуже високим" ризиком зриву й може залишити держави без щеплень аж до 2024 року. Крім нашої країни, у черзі на вакцину ще 179 держав.

Вартість вакцин від коронавірусу.

Депутатка й членкиня комітету з охорони здоров'я Ольга Стефанишина підтверджувала OBOZREVATEL, що Україна поки не веде переговорів зі світовими виробниками вакцин про завезення препарату в Україну навіть на комерційній основі. А швидкий доступ до вакцинації можна отримати в разі нашого приєднання до випробувань вакцини, які проходять у світі.

В Україні сподіваються – провідні країни вакцинуються

Поки український уряд сподівається на крихітні поставки безплатної вакцини від COVAX і стоїть із простягнутою рукою в надії, що багаті країни погодяться на передачу якихось доз у межах знову ж якихось угод. А ось світові лідери долучилися до активного діалогу з виробниками вакцин ще влітку. Договори про постачання препаратів вони підписали ще тоді, коли стало відомо про другу успішну фазу випробувань.

За інформацією наукового тижневика The BMJ, країни з високим рівнем доходу, зокрема блок Європейського Союзу, закупили не менше ніж 7,48 мільярда доз, або 3,76 мільярда курсів.

Для початку Британія купила 40 млн доз вакцини. Цього буде вдосталь для 20 млн людей. У США до кінця квітня планують вакцинувати 100 млн осіб із загальної кількості населення в 328 млн. Країни Євросоюзу розпочнуть із перших днів січня і вже до кінця року можуть завершити кампанію.

Видання зазначає, що вакцинувати населення у 2021 році отримають можливість лише 40% країн світу. З огляду на все вищесказане важко не погодитися з прогнозом The Economist, адже тільки після "багатих" держав вакцина почне надходити третім країнам світу, зокрема й Україні. Чекаємо 2020-й?