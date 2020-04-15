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15 квітня • оновлено в 22:08
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Україна отримає партію гідроксихлорохіну від коронавірусу

1.8т
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Індія надасть Україні партію таблеток гідроксихлорохіну, які будуть використані для лікування від коронавірусу COVID-19.

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30 тисяч таблеток віддадуть безкоштовно, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Україна отримає партію хваленого препарату від коронавірусу

rbc.ua

"На думку експертів, у препарату високий потенціал в боротьбі з коронавірусом", – зазначили у відомстві.

Голова МЗС Дмитро Кулеба подякував індійському уряду за допомогу.

"Не дивлячись на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили важливе для України рішення", – підкреслив він.

Щойно партія прибуде до країни, Міністерство охорони здоров'я розподілить таблетки серед медичних установ.

У відомстві нагадали, що МіОЗ включило гідроксихлорохін в протокол лікування хворих на коронавірус. При цьому наголошується, що препарат не розрахований для самолікування і може застосовуватися тільки за рішенням лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами проведеного міжнародного опитування більшість лікарів висловилися за використання гідроксихлорохіну, оскільки наразі це є найкращими ліками від коронавірусу. Також президент США Дональд Трамп назвавши його – проривом в боротьбі з COVID-19.

Однак з препаратом не все так однозначно. Кілька країн вже відмовилися від нього, наприклад, Швеція і Бразилія. В останній під час клінічних випробувань померли 11 осіб.

Проти гідроксихлорохіну виступили і в Центральному розвідувальному управлінні США, назвавши його небезпечними ліками, які можуть привести до раптової смерті.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Lv Artem
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О, тот самый, от которого в всем мире народ дохнет?! И от которого стали отказываться?!
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Суспільство

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    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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