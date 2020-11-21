Україна отримає 8 млн доз вакцини, але в аптеках її не буде, – професор Дубров

Україна отримає вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу, але в аптечних мережах її не буде. Препарат розподілять, як і всі ліки.

Таку заяву зробив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми знаємо, що наші східні сусіди також розробили вакцину. Але про якість, я думаю, не варто говорити. Ми вже бачимо щоденні повідомлення про захворювання східних сусідів вакцинованих. Ну і російська вакцина не пройшла основний етап клінічних досліджень, третю фазу клінічних досліджень, в якій до 50% препаратів відсіюються", – розповів експерт.

За словами Дуброва, саме третя фаза досліджень передбачає потенційні побічні ефекти того чи іншого препарату, вакцини зокрема.

"Тобто якщо FDA схвалює результати досліджень і схвалює застосування того чи іншого препарату... Ми знаємо, що FDA США проводить дуже жорсткий аналіз всіх препаратів, засобів, які вони реєструють. Тому всі можливі побічні ефекти будуть враховані і сформовані протипоказання до застосування вакцини", – зазначив професор.

Також лікар-анестезіолог додав, що в разі придбання восьми мільйонів доз вакцини за бюджетні кошти – вони не надійдуть в аптечні мережі.

"Я не впевнений, що всі 40 млн українців мають бажання вакцинуватися від COVID-19. Ми розуміємо, що велика кількість наших співгромадян перехворіли. І велика кількість, зрозуміло, не захоче вакцинуватися. Є люди, які взагалі противники вакцинації", – підкреслив Дубров.

Скоріш за все, вакцину будуть розподіляти, як і всі лікарські препарати: спочатку в кожну область, а потім лікувальні заклади.

"Це буде вирішуватися централізовано. Це, я думаю, не врегульоване, поки немає вакцини", – підсумував професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше професор Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками ніяк не допоможе перемогти коронавірус.