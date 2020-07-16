Україна осоромилася перед Угорщиною у питанні екології, – експерт.

Політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи висловлення Угорщиною претензій Україні через тонни сміття, яке після повені потекло до сусідніх країн, заявив, що така історія відбувається не вперше.

Про це повідомляє 5 канал. На його переконання, наша держава дійсно через недолугу політику у цьому питанні засмічує сусідні європейські країни.

"Це не перший рік Угорщина виставляє претензії до України. Україна засмічує Угорщину і Словаччину. Ми несправедливі щодо країн-партнерів", – зауважив Цибулько.

Експерт наголосив, що пожежі у Чорнобилі та потопи після масштабних повеней у Карпатах – наслідок нераціональної державної поведінки.

"Пожежі в Чорнобилі, потопи в Карпатах – це якраз елемент нераціональної державної поведінки. Це елемент, можна сказати, аматорської, примітивної природоохоронної політики", – сказав він.

Зазначимо, в Україні за останній місяць відбулася низка масштабних лісових пожеж, нищівна повінь і на додачу тонни бруду, які велика вода понесла річками вниз за течією. За кількістю надзвичайних ситуацій Україна цьогоріч не просто б’є чергові рекорди, а й вийшла на міжнародний рівень. Офіційний Будапешт висловив Києву претензії, через тонни сміття, що від нас потекло до європейських сусідів.

Зі слів угорського Президента Януша Адара, лише за два тижні з річок Тиса та Сомиш витягли майже дві тисячі кубометрів відходів. Експерти вважають, подібні ЧП та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках з західними партнерами.