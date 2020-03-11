Україна опиниться в полоні дощів: з'явився прогноз погоди на сьогодні

Погода на більшій частині територій України в середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і вітряною.

Опадів не прогнозують лише в південних і частині східних регіонів країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в південних областях, зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині стовпчик термометра підніметься до +14 ...+16 градусів. Сонце порадує також Запорізьку та Кіровоградську області.

Погода в Україні 11 березня Скріншот із відео

На заході і півночі очікуються дощі. До опадів слід підготуватися також у східних, Черкаській і Полтавській областях.

На більшій частині території України повітря прогріється максимум до 12 градусів.

У Києві 11 березня буде дощ і вітер, температура підніметься до +11.

Погода в Україні 11 березня Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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