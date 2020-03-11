Головна Новини
11 березня • оновлено в 04:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україна опиниться в полоні дощів: з'явився прогноз погоди на сьогодні

474
Читати матеріал російською

Погода на більшій частині територій України в середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і вітряною.

Опадів не прогнозують лише в південних і частині східних регіонів країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в південних областях, зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині стовпчик термометра підніметься до +14 ...+16 градусів. Сонце порадує також Запорізьку та Кіровоградську області.

Погода в Україні 11 березня

Погода в Україні 11 березня

Скріншот із відео

На заході і півночі очікуються дощі. До опадів слід підготуватися також у східних, Черкаській і Полтавській областях.

На більшій частині території України повітря прогріється максимум до 12 градусів.

У Києві 11 березня буде дощ і вітер, температура підніметься до +11.

Погода в Україні 11 березня

Погода в Україні 11 березня

Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги