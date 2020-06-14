Україна опиниться під ударом трьох циклонів: дощі з грозами не відступлять

Юрій Сергієнко Суспільство 15:33, 14.06.2020 Оновлено: 15:33, 14.06.2020

Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде обумовлена впливом відразу трьох циклонів. Майже по всій країні очікуються дощі з грозами.

Про це в Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона уточнила, що істотних опадів не буде лише на сході країни.

В Україні 15 червня очікуються дощі та грози
glavred.info

"Nadine, Petra, вже знайома нам Octavia в прямому сенсі роблять погоду в більшості країн. Україна завтра – в зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами. Хіба що на сході без істотних опадів", – зазначила вона.

Також Діденко нагадала, що грози можуть провокувати град і шквали.

Погоду в Україні 15 червня зумовлять три циклони
Telegram Наталії Діденко

Температура повітря в більшості областей прогріється до + 25 + 28, на сході і в районі Дніпра до 30 градусів, а на заході від 20 до 27 тепла.

У Києві погода буде нестійкою, періодично пройдуть дощі з грозами. Вдень + 25 + 28.

Також найближчим часом в столиці прогнозується волога погода з локальними дощами, в другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться.

У Києві найближчим часом прогнозується волога погода
Telegram Наталії Діденко
Telegram Наталії Діденко
Telegram Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 14 червня, в Україні оголосили штормове попередження. За країні очікуються грози, град і шквали, в деяких областях значні дощі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Особливий статус для Донбасу поширить ракову пухлину на всю країну – Жебрівський

"Путін-ху * ло" від уболівальників потрапило в ефір футбольного матчу

У Китаї на ринку спалах коронавірусу: Пекін ввів режим "воєнного часу"

У США відповіли, чи зможе армія РФ захопити Україну

"Квартал 95" загримів у гучний скандал із "крадіжкою" жартів: що трапилося