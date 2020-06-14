Україна опиниться під ударом трьох циклонів: дощі з грозами не відступлять

В Україні 15 червня очікуються дощі та грози

Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде обумовлена впливом відразу трьох циклонів. Майже по всій країні очікуються дощі з грозами.

Про це в Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона уточнила, що істотних опадів не буде лише на сході країни.

В Україні 15 червня очікуються дощі та грози

"Nadine, Petra, вже знайома нам Octavia в прямому сенсі роблять погоду в більшості країн. Україна завтра – в зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами. Хіба що на сході без істотних опадів", – зазначила вона.

Також Діденко нагадала, що грози можуть провокувати град і шквали.

Погоду в Україні 15 червня зумовлять три циклони

Температура повітря в більшості областей прогріється до + 25 + 28, на сході і в районі Дніпра до 30 градусів, а на заході від 20 до 27 тепла.

У Києві погода буде нестійкою, періодично пройдуть дощі з грозами. Вдень + 25 + 28.

Також найближчим часом в столиці прогнозується волога погода з локальними дощами, в другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться.

У Києві найближчим часом прогнозується волога погода

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