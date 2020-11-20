Україна опинилася в "полоні" атмосферного фронту: синоптикиня дала невтішний прогноз
Вранці в Луганській області температура опустилася до -17,5
До кінця п’ятниці в країні буде туманно, сиро і з рясними опадами
Водночас метеочутливі українці можуть відчути й погіршення самопочуття
Погода в Україні до кінця дня п’ятниці, 20 листопада, погіршиться – в багатьох областях спостерігатиметься мряка, дощі та мокрий сніг.
Таку метеокартину в країні зумовив атмосферний фронт. Про це на сторінці у Facebook сповістила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Вона вказала на температурні контрасти. Зокрема, вранці на Луганщині стовпчики термометрів мінімально опускалися до -17,5 градуса.
За словами синоптикині, до північних регіонів фронт не повинен дійти. Однак там все одно буде прохолодно.
"Якщо ви ще вдома – одягніться відповідно: на сході тепла зимова товстенька одежа, шапки, рукавиці, на заході, півночі, у центрі – щоб не намокнути і не промочити ноги", – порадила Діденко.
Вона уточнила, що в Києві до вечора п’ятниці дощ перейде у мокрий сніг. Так, через опади, дорогах у столиці можлива ожеледиця.
Діденко також додала, що через вологість, сірість та холод у повітрі метеочутливі українці можуть відчути погіршення самопочуття.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі попередили, що 20 листопада Україну накриють дощі з мокрим снігом. Синоптики розповіли, де зіпсується погода.