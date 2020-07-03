Україна опинилася біля критичної межі COVID-19: Степанов сказав, чи повернуть карантин

Тимур Григоренко Суспільство 09:56, 3.07.2020 Оновлено: 10:36, 3.07.2020

В Україні в разі перевищення показника захворюваності на COVID-19 – понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення – вживатимуться заходи, зазначені в постанові Кабміну.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 3 липня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, додавши, що зараз наша країна перебуває в умовах адаптивного карантину.

"Станом на ранок 3 липня цей показник становить 59,7. Показник 60 було використано для визначення можливості проведення ЗНО в Україні, який вираховувався станом на 22 червня. І якби показник числа заражених перевищив 60, то ми б ухвалювали рішення про перенесення ЗНО", – пояснив глава МОЗ.

Степанов додав, що в умовах адаптивного карантину кожен регіон сам визначає, посилювати чи пом'якшувати застережні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 3 липня, коронавірус в Україні офіційно підтверджено у 46 763 пацієнтів. З них у 876 хворобу було виявлено за останню добу.

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