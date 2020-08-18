Україна опинилася під загрозою шторму: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили про загрозу шторму в Україні у вівторок, 18 серпня.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, грози першого рівня небезпеки можливі вдень у західних областях.

Відзначається, що на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На Україну насувається шторм Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптик розповів, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 будуть тепліші, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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