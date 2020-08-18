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Україна опинилася під загрозою шторму: синоптики попередили про небезпеку

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,8 т.
Погода в Україні

Погода в Україні.

Синоптики попередили про загрозу шторму в Україні у вівторок, 18 серпня.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, грози першого рівня небезпеки можливі вдень у західних областях.

Відзначається, що на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На Україну насувається шторм

На Україну насувається шторм Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптик розповів, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 будуть тепліші, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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