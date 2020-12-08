Україна опинилася під впливом потужного антициклону: прогноз у регіонах

У середу, 9 грудня, погода в Україні визначатиметься під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier – буде морозною та без суттєвих опадів.

А ось через день у країну прийде незначне потепління, яке зумовить опади у вигляді дощу й мокрого снігу. Про це у своєму прогнозі на сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, на погоду цього дня вплине і серйозний активний циклон над Італією Yvonne. Зокрема, 9 грудня у нашій країні втримається сильний вітер східного та південно-східного напрямків.

Температура повітря буде низька: найближчої ночі вона опуститься до -4… -10 градусів, на сході аж до -12, у західних областях очікується 0… -4, а в південних близько нуля.

У середу вдень на більшості території стовпчики термометрів показуватимуть -3… +2, на півдні – до +4 градусів. На Закарпатті та в Криму повітря прогріється до +5… +9.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу, на решті території має бути сухо.

"У четвер, 10 грудня, до нас увірветься інша повітряна маса, із південного заходу Європи – суттєве потепління та помірні або й сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Охопить захід, північ, частину центру, Одещину", – попередила синоптикиня.

За її прогнозом, погода в Києві 9 грудня буде морозною, вдень до -4 градусів, вітряно, але сухо. А ось 10 грудня у столиці почне падати атмосферний тиск, температура повітря підвищиться до нуля чи +1 градуса.

Опади в місті в четвер можуть бути помірними і навіть сильними – мокрий сніг та дощ. Знову буде сильний вітер.

"Тому на дорогах ускладниться ситуація та й метеозалежні, а зараз це практично всі, можуть почуватися не дуже... Особливо це стосується людей із серцево-судинними недугами, ймовірні проблеми із артеріальним тиском, головний біль тощо", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптика Леоніда Горбаня, у найближчі декілька днів погода в Україні відрізнятиметься серйозним нічним похолоданням та опадами у вигляді снігу й дощу.