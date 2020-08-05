Україна опинилася під дією антициклону: синоптикиня розповіла, якою буде погода

В Україні в четвер, 6 серпня, на більшості території очікується суха, сонячна й, відповідно, спекотна погода, зумовлена антициклоном.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, опади цього дня ймовірні тільки в північних районах деяких областей.

Зокрема, після обідньої пори 6 серпня вздовж північного кордону – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина – набіжать хмари, тож подекуди можливий дощ із грозою.

Температура повітря в Україні в четвер буде високою – на рівні +28… +33 градуси, а на півдні та сході місцями навіть усі +35.

Карта погоди в Україні 6 серпня (Facebook Наталки Діденко)

У Києві четвер теж обіцяє бути сухим і сонячним, із температурою повітря +30… +32 градуси.

"Вихідними в Києві градуси трохи спустяться вниз, до більш комфортних +25… +27. Дощів поки що не видно", – прогнозує Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталки Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.