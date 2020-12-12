Україна опинилася на п'ятому місці за кількістю нових заражених COVID-19 в Європі

Станом на 12 грудня Україна опинилася на п'ятому місці за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) в Європі – 13 514 нових випадків.

За даними порталу Worldometers, найбільше нових заражених зафіксували в Росії – 28 585 і Німеччини – 28 344. У Великобританії за добу COVID-19 захворіло 21 672 пацієнтів, в Італії – 18 727. Всього в Європі за добу інфікувалося 223 294 особи.

За загальною кількістю хворих Україна в Європі займає 8-е місце – 872 228 осіб. Лідером же залишається Росія – 2 597 711. Всього в Європі заразилося 19 458 976 осіб, померло – 449 999, а одужало – 8 995 486.

Відзначимо, що станом на ранок суботи, 12 грудня, в Україні COVID-19 заразилися 885 039 чоловік. З них 12 811 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі за добу COVID-19 заразилася рекордна кількість людей.