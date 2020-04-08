Україна опинилася на порозі піку коронавірусу – глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна опинилася на порозі піку пандемії коронавірусу.

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Таке попередження прозвучало в рамках відеозвернення, опублікованого в Facebook МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Степанов нагадав, що в Україні діє посилений карантин і підкреслив, що незважаючи на невдоволення багатьох такими заходами, про зняття обмежень говорити ще рано.

Україна опинилася на порозі піку коронавірусу – гва МОЗ Скріншот із відео

"Говорити про те, коли завершиться карантин, поки рано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. У активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ні лікарів, ні медикаментів, ні місць у лікарнях. На жаль, таке вже трапилося в багатьох країнах", – зазначив міністр і закликав громадян дотримуватися правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що пандемія має навчити українців цінувати прості життєві речі. Крім того, вона повинна стати стимулом для революційного перетворення системи охорони здоров'я в Україні.

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