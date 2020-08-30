МОЗ України оновило перелік країн "червоної" зони. Повний список

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон щодо захворюваності на COVID-19.

Новий перелік був оприлюднений на сайті МОЗ 30 серпня. Порівняно з попереднім списком країн (діяв від 22 серпня), в "червону" зону потрапили на вісім держав менше.

Всього в "червоній" зоні – 57 країн світу, в "зеленій" – 136 (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, в "червоній" зоні досі залишаються Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія, США.

У списку "зелених" країн – Бельгія, Казахстан, Індія, Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Росія, Франція, Польща, Греція, Німеччина, Білорусь та інші.

У Міністерстві охорони здоров'я склали список, виходячи з кількості підтверджених інфікованих на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, особи, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони, повинні здати тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

Інформація про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 30 серпня moz.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні офіційно підтверджено 119 094 випадки коронавірусної інфекції. З них 2096 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло 2527 осіб, а 56 734 пацієнти повністю побороли хворобу.

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 109 осіб, дев'ять пацієнтів померли. Серед інфікованих – шість медиків.

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