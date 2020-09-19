Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України 19 вересня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, до списку увійшли держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У "червону" зону віднесені країни, в яких показник захворюваності COVID-19 перевищив 100 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

При цьому Україна опинилася на межі "зеленої" зони з показником у 99,8 випадків.

Знову в "зелену" зону повернулася Хорватія (81,1 випадок), при цьому Чехія вирушила в "червону" зону (143,3 випадки).

Також серед сусідів України залишається "червоною" Молдова (163,8 випадків).

Серед курортних країн залишилися "зеленими" Албанія, Словенія, Єгипет, Туреччина і Болгарія. Чорногорія як і раніше в "червоному" списку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада Євросоюзу оновила список третіх країн, з якими рекомендується відкрити кордони.