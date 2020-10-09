Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон

Міністерство охорони здоров'я України 9 жовтня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті МОЗ, до списку увійшли держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У "червону" зону віднесені країни, в яких показник захворюваності COVID-19 перевищив 145 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

При цьому Україна опинилася на межі "зеленої" зони з показником у 143,4 випадки.

Наразі "червону" зону очолюють Андорра (1069,9 випадків), Ізраїль (901,4 випадків) та Чорногорія (541 випадок).

Серед сусідів України залишаються "червоними" Чехія (374,6 випадків) та Молдова (261,2 випадки).

З курортних країн залишилися "зеленими" Хорватія, Албанія, Словенія, Єгипет, Туреччина і Болгарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада Євросоюзу оновила список третіх країн, з якими рекомендується відкрити кордони.