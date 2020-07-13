Україну охопить ще один вірус, страшніший за COVID-19: медики попередили про небезпеку

В Україні декілька попередніх днів кількість видужалих від COVID-19 перевищувала кількість хворих і влада зраділа, що правильно вибрала карантинну політику. Водночас медики переконують, що це не так і вже до осені країна зіткнеться із другою хвилею пандемії.

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Ба більше, експерти побоюються, що під кінець року до неї приєднається спалах ще однієї інфекції – кору. Такої думки дотримуються вітчизняні лікарі, передає ТСН.

"Йдеться про кількість хворих, а кількість виявлених, які мають лабораторне підтвердження. Наша система епіднагляду за COVID-19 – це приблизно 35%", – вважає імунолог Федір Лапій, зазначаючи, що офіційні цифри дуже далекі від реальних і щоденну статистику від МОЗ потрібно множити на три.

За його словами, йдеться про людей, які не так далеко, як здається: поряд може перебувати заражений, але він цілком може бути взагалі безсимптомним.

"Якщо я хворий, то розумію, що мені погано. Захворів, сиджу вдома. А якщо не маю відчутних симптомів, то їжджу на роботу, призначаю зустрічі. Ношу маску в стилі Ван Гог", – додає Лапій.

Імунолог наголосив, що коронавірусу це і треба. Тому, поки люди носять маски за останніми трендами – під носом, на вусі або лікті, вони самі ж наближають те, чого так сильно боялися – другу хвилю пандемії.

Зі свого боку Центр громадського здоров'я України попереджає, що країна "грає з вогнем". Зокрема, вона перебуває в зоні високого ризику спалаху поліомієліту. Крім цього, лікарі бояться спалаху кору, оскільки за п'ять місяців 2020-го було вакциновано лише 30% дітей, а це дуже мало порівняно з минулим роком.

За словами Лапія, причиною такого низького охоплення щепленнями від кору є зокрема і пандемія коронавірусу, але тепер це може принести ще одну біду.

"До хворих COVID-19 ми будемо шукати місця для госпіталізації для хворих на кір. Україна з 2017 по 2019 рік мала дуже великий спалах кору. Офіційно це понад 130 тисяч випадків. І цей спалах не можна сказати, щоб припинився, тому що з початку 2020 року в країні зареєстровано понад 400 випадків кору", – пояснює він.

З початку 2020 року в Україні зареєстровано понад 400 випадків кору

Лікар зазначив, що досить низький рівень охоплення вакцинацією спостерігається у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, які також є лідерами щодо захворюваності на COVID-19.

Крім цього, імунолог додає, що в світі зараз намагаються знайти не тільки вакцину від COVID-19, а й досліджують, як впливають ті чи інші ліки на коронавірус. Однак це можна назвати лише теорією.

"Що стосується БЦЖ, тобто дані, що вона робить імунітет сильніше... Щодо кір-паротит-краснуха, то це може бути тимчасовий ефект, коли ваш організм після вакцинації стає нечутливим до інших вірусних інфекцій", – підсумовує Лапій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19, він знижується за три місяці.